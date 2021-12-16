 

Верховная Рада призвала Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа

16.12.2021, 14:11, Новости дня
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Во время голосования в сессионном зале документ поддержали 329 народных депутатов при необходимых 226.

Один высказался против и 23 нардепа воздержались.

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде еще 5 февраля.

Обращение направляют в Бундестаг – парламент Германии.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что, “содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада Украины должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях”.

“Учитывая важность вопроса признания Голодомора геноцидом, особенно в Германии, которая во многом является передовым государством в контексте содействия восстановлению исторической памяти, постановление необходимо, ведь оно активизирует дискуссию и привлечет внимание к ключевым аргументам Украины”, – сказано в документе.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода тех годов достигает 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября.

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно опросу, проведенному Социологической группой “Рейтинг” в ноябре 2021 года, 85% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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