“Новый день моего нового года жизни”. Седокова крупным планом показала голый лобок своего молодого мужа

Певица разместила снимок своего супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, открывающего бутылку игристого вина.

На фото он запечатлен голый, с повязанным на бедрах полотенцем. На снимке видно голый лобок мужчины.

“Ну, привет новый день моего нового года жизни!” – написала она.

Фото: annasedokova / Instagram

Тимма в Instagram поздравил Седокову с днем рождения.

“Ты. Иногда даже на “Вы”. Я безумно люблю тебя. Ты самая умная, ты работаешь и развиваешься каждый день. Это просто нереально. Я даже не могу проследить всего. Насколько ты впереди всего. Это безумно. Ты самая красивая, самая сексуальная девушка на планете. Я ревную тебя даже иногда сам к себе. Ты счастье, ты моя семья. Люблю тебя очень сильно. Этот день для моей любимой жены!” – написал он.

Пост Тимма сопроводил коротким видео, в котором показал, как в самолете общается с супругой.

“Привет, жена!” – сказал спортсмен. А Седокова ответила: “Я не договорила!”.

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Публикация от * * (@janis.timma)

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”.

Всего в дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов. Она живет в РФ и США, а работает в России.

Замуж за Тимму Седокова вышла в сентябре 2020 года.

У певицы трое детей: две дочери – Алина и Моника и сын Гектор. Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского “Динамо” Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. Сына Гектора (2017) – от российского бизнесмена Артема Комарова.

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