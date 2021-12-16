 

Чубайс предложил оценивать климатическую кампанию «по последнему верблюду»

16.12.2021, 14:06, Новости дня
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Оценить эффективность глобальной кампании по борьбе с изменением климата можно «по последнему верблюду», чтобы можно было заметить подвижки, сообщил представитель президента по работе с международными организациями Анатолий Чубайс.

«От Греты Тунберг – «все ужасно» и «бла-бла-бла». Если всерьез говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда», – сообщил Чубайс на семинаре «ESG-итоги года. Тренды и задачи для советов директоров на 2022 год», передает РИА «Новости».

По словам Чубайса, рассчитывать на невероятный прорыв от конференции, в которой участвовали около 200 стран, просто невозможно.

Спецпредставитель российского президента заявил, что в Глазго был принят климатический пакт, который не является пустым, он содержательный. В ходе конференции было принято несколько международных документов, в том числе свод правил для климатических проектов, он поможет установить глобальный углеродный рынок.

Владельцам российского бизнеса Чубайс предложил уже сейчас оценить, какие выбросы СО2 сопровождают работу их предприятий, взять минимальную цену выбросов в 10 евро и оценить эффективность вложений.

«Оцените влияние на свой cash-flow», – посоветовал Чубайс.

Чубайс напомнил, что с января 2023 года крупные предприятия будут обязаны отчитываться по выбросам. Пока это никаких платежей за собой не влечет, но позже будет введена плата за углерод.

Ранее глава российского МИД Сергей Ларов заявил, что переход РФ к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от интересов страны, Запад же должен понять, что многие их запреты замедляют темпы перехода. 



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