Волонтеры Победы подняли вопросы сохранения исторической памяти

Участники международного форума «Волонтеров Победы» обсудили вопросы сохранения исторической памяти и то, как важно заниматься патриотическим воспитанием молодежи на панельной дискуссии «История и молодежь. Точки соприкосновения».

Спикерами площадки стали депутат Госдумы, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова и замначальника департамента управления президента по общественным проектам Елена Малышева. Председатель центрального штаба Волонтеров Победы обозначила ориентиры работы на следующий год и рассказала о необходимости изменения законодательной базы по сохранению исторической памяти, сообщается в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Попыток фальсифицировать нашу историю становится все больше. Поэтому основная задача на следующий год – собрать как можно больше воспоминаний наших Героев и сохранить память об их подвигах для будущих поколений», – рассказала Амельченкова.

По ее словам, есть другой пример: собственник земли в Ленинградской области не остановил стройку при обнаружении останков воинов Великой Отечественной войны. «Этот процесс нам удалось остановить, благодаря чему поисковики смогли поднять несколько десятков бойцов, а имена 11 Героев были установлены и их вернули в семьи. Для того, чтобы предотвратить такие истории, требуется внести дополнительные изменения в законодательство, в частности, в законы об увековечении памяти», – добавила она.

Амельченкова уточнила, что с 1 января 2022 года вступят в силу поправки, согласно которым региональные власти должны будут утверждать перечни территорий, где проходили ожесточенные бои.

«Помимо этого, в поправках сказано, что уполномоченный орган региональной власти обязан перенести останки бойцов, найденных на частных территориях, в течение трех месяцев. Но если останки были найдены в ноябре, то в такой срок уложиться трудно – земля промерзла, проводить работы невозможно. Кроме того, иногда поисковики находят большие захоронения, за три месяца просто нельзя успеть обследовать территорию. Поэтому мы предлагаем дать возможность увеличения этого срока хотя бы до шести месяцев», – поделилась она.

При этом участники уделили внимание форматам изучения истории. «История должна быть жизнью, а не предметом изучения. Ее надо знать, основываясь не только на конкретных фактах, но и переживая эмоционально все то, что является очень важным с точки зрения формирования исторического мировоззрения», – подчеркнула Малышева.

В конце встречи участники ответили на вопросы о том, какую ответственность несут лидеры общественного мнения при транслировании информации через соцсети и как привлечь молодежь в движение «Волонтеры Победы».

Ранее на Россошинском мемориальном кладбище в Волгоградской области состоялась церемония захоронения останков Героя Великой Отечественной войны, лейтенанта РККА, замкомандира авиаэскадрильи 7-го Краснознаменного истребительного авиационного полка 3-й смешанной авиационной дивизии Алексея Купченко.