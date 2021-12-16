Обвиняемого в убийстве ребенка тульского пенсионера отдали под суд

Житель Тульской области, обвиняемый в убийстве маленькой девочки и покушении на ее мать, предстанет перед судом, сообщили в СК.

«Следователями СК собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенным преступлениям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

Женщина получила множественные ранения, однако ее удалось спасти. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, е, и» ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30 п. «а, в, е, и» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 (хулиганство с применением насилия и оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия).

Напомним, трагедия случилась в деревне Панарино в Тульской области: пьяный мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщину госпитализировали, она выжила.

Как сообщал РИА «Новости» источник в силовых структурах, мужчина в тот вечер, со слов соседей, на кого-то обиделся, стрелял не прицельно. Прохожие повалили пенсионера на землю и отобрали оружие.