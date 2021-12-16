В РФ зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон»

В РФ выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, передает РИА «Новости».

По ее словам, все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Голикова отметила, что избежать распространения невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников.

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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.