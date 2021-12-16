Вехи. От декабристов до Горбачёва: кто и когда пытался закрыть ИА «Панорама»

Старейшее в России ИА «Панорама» начало свою работу в 1822 году. За двухсотлетний срок в истории редакции было немало случаев, когда крупные государственные деятели пытались встать на пути распространения честной и независимой информации. Однако всякий раз нам удавалось выстоять в столкновении с сильными мира сего. Декабристы, Николай II, Керенский, Ежов, Берия, Горбачёв – все они на определённом этапе своей карьеры хотели воспрепятствовать работе «Панорамы». Сегодня мы расскажем вам, как это было.

С первыми робкими попытками административного давления тогда ещё газета «Панорама» столкнулась через три года после того, как в Монте-Карло был отпечатан первый экземпляр. Газета быстро обрела популярность в образованных кругах Санкт-Петербурга и Москвы. Однако часть аристократической элиты была возмущена тем, как хлёстко и непредвзято мы обличали пороки крепостничества и самого дворянского сословия. Несанкционированный митинг группы гвардейских офицеров с требованием к царю закрыть ИА «Панорама» перерос в волнения, вошедшие в историю как восстание декабристов. Тогда Александр I встал на сторону свободной журналистики, а бунтовщики были сосланы в Сибирь. А крепостное право, которое мы яростно критиковали в своих статьях, всё-таки было отменено в 1861 году.

Такой же политики придерживались и другие монархи, правившие в XIX веке. Александр III в «Поучениях» цесаревичу, будущему Николаю II, писал: «И николе не думай, будто Россиею можно управлять при помощи цензуры и ограничения слова. Честная и независимая журналистика есть такая же опора трона, как церковь, армия и флот». Однако сын не послушал мудрых советов отца. В ответ на критику излишне пышного празднования 300-летия дома Романовых Николай II развернул против «Панорамы» репрессии. Тогдашнего главреда Афанасия Каца обвинили в работе на немецкую и японскую разведки. Начались допросы, обыски, изъятие печатных станков в редакции. Однако Февральская революция похоронила как это политическое дело, так и сам дом Романовых.

Впрочем, Временное правительство вскоре решило вернуться к политике предшественников. Александр Керенский пытался стать полноценным диктатором и считал неудобным наличие в стране честной журналистики. Дело, начатое при царе, вскоре возобновили, но снова довести его до логического конца помешала революция. Большевики долго спорили, нужно ли и им пытаться бороться с честными СМИ, однако решили этого не делать.

Чистки 1937 года редакция перенесла относительно спокойно. Приняли лишь одного кладовщика и двух вахтёров, которые оказались валютными спекулянтами и итальянскими агентами. Самих журналистов не трогали ни в разгар репрессий, ни во время Великой Отечественной. Однако в послевоенный период, когда вновь началось сталинское закручивание гаек, была предпринята новая попытка заткнуть рот журналистам «Панорамы». Впрочем, об этом стало известно случайно: после того, как был арестован нарком внутренних дел Лаврентий Берия, во время обыска в его кабинете нашли подписанный приказ о ликвидации нашего информагентства. Как и другие распоряжения Берии, он был отменён Никитой Хрущёвым.

С 1955 года «Панораме» пришлось перейти на нелегальный режим работы после того, как заместитель главного редактора неудачно попытался познакомить генсека с основами авангардного искусства. Маршал Семён Будённый, пользовавшийся огромным авторитетом в верхушке советского государства, помог редакции продолжить работать, но формально агентство стало лишь безымянным отделом «Огонька» по освещению надоев и снятых урожаев. А спустя ещё несколько десятилетий лет, когда в стране началась либерализация и перестройка, на арену вышло большое количество второсортных СМИ, работающих за деньги Госдепа. И народ начинал верить им, а не старейшему в России независимому изданию, сильно сдавшему свои позиции к тому времени. В жизни «Панорамы» началась чёрная полоса – едва удалось вновь легализоваться на волне гласности, как Михаил Горбачёв подписал указ о ликвидации издательства, чтобы увеличить популярность «Голоса Америки» и других перестроечных СМИ. Однако воплотить свой план до конца ему не удалось: вскоре советской власти не стало, а «Панорама» начала активно возвращать утраченные позиции.

При Ельцине началось возрождение «Панорамы» и её победное шествие по стране. В 1994 году число посетителей нашего сайта в сети Интернет впервые перевалило за 10 миллионов в день. Панорама уже не только печаталась на бумаге и выходила на радио: у неё была своя телепередача и своя эхо-конференция в Фидонете. На сегодняшний день мы решили сконцентрироваться на сетевом вещании и даже купили второй модем.

Но закончились ли тщетные попытки чиновников мешать работе честного и независимого СМИ? Или найдётся ещё кто-то, кто готов пожертвовать карьерой, а то и судьбой страны, ради самодурского желания взять распространения информации под контроль? Поживём – увидим.

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