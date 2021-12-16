Никто не хочет быть бабкой! – Личное мнение

Одна скучная телеведущая лет 45 — назовём её Олей — сочеталась законным браком с не менее скучным ноунеймом. Это событие прошло незамеченным — я о нём даже не писала.



Фото: istockphoto.com

Повторю: Оля очень скучная женщина. Хоть замуж выскочит, хоть разведётся — всем плевать.

Однако даже в самом тухлом болоте, даже на самом трухлявом бревне можно найти интересные моменты. В случае с нашей скучной телеведущей — это её рука с обручальным кольцом.

Оля обработала в фотошопе конечность чуть ли не до младенческого состояния: бабу вот-вот климакс накроет, а ручка на фото — как у 17-летней.

И знаете, что?

Мне её мотивы совершенно понятны: ну, не хочет Оля быть в глазах общества старой невестой. А рука — точнее, кожа на ней — беспощадно указывает на то, что молодая-то у нас — вовсе не молода, а пребывает в биологическом возрасте бабушки.

Вот и пришлось Оленьке мазюкать руку в фотошопе, чтобы не выглядеть бабкой.

Удивительно, как безошибочно, по самым мельчайшим деталям, наш взгляд распознаёт возраст женщины.



Фото: istockphoto.com

Достаточно доли секунды, чтобы понять: слева — женщина возрастная, справа — молодая.

Ни лиц не видно, ни состояния мышц, но мы, тем не менее, точно знаем, где — молодость, а где — годы прожитых лет.



Фото: istockphoto.com

Молодая кожа — ровная, гладкая, очень нежная. На ней нет пигментных пятен. Она выглядит увлажнённой и словно подсвеченной изнутри внутренним сиянием молодости.



Фото: istockphoto.com

Кожа возрастная — суше, грубее. Она быстро теряет влагу. Если за ней совсем не ухаживать, то выглядеть будет как потрескавшаяся поверхность пустыни. Особенно — в сезон отопления.



Фото: istockphoto.com

Кожа двадцатилетних такой не бывает никогда, даже если её не увлажнять извне.

Почему?

С возрастом процесс обновления клеток замедляется. В результате, уже отмершие клетки задерживаются на эпидермисе, образуя жёсткий, сухой панцирь.

Кожа становится грубой на вид и наощупь. Часто — с пигментными пятнами, так как мёртвые, но не удалённые с поверхности кожи клетки активнее вырабатывают меланин.



Фото: istockphoto.com

Вывод, по-моему, очевиден: хочешь гладкую молодую кожу — помогай ей! Тем более, что это — совершенно нетрудно. Не нужно ничего ни резать, ни колоть.

Достаточно механически удалять омертвевшие клетки с поверхности кожи.

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Фото: Шелковица

Они прекрасно удаляют отмерший эпителий — противную смесь из старых клеток, пота и кожного сала.

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Вот что может варежка:



Фото: Шелковица

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