 

“Лучше бы дали «Единой России»”: Явлинский раскритиковал Европарламент за вручение премии Сахарова Навальному

16.12.2021, 13:31, Разное
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Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский возмутился решением Европарламента присудить премию имени академика Сахарова Алексею Навальному. Об этом он сообщил в интервью RT. 

«К сожалению, наши европейские коллеги подменили понятия и нарушили саму суть терминов «либерализм» и «права человека». Премию, безусловно, необходимо дать именно борцам за права человека – Ассанжу, Сноудену или в крайнем случае Бутиной. Я бы тоже не отказался от премии Сахарова, но уж точно лауреатом не может быть Навальный. Лучше бы дали «Единой России», они хоть никогда не занимались национализмом. Да и тот же глава СПЧ Валерий Фадеев – прекрасный человек и профессионал», – рассказал Явлинский.

Политик отметил, что, несмотря на досаду, отметил и один положительный момент в ходе вручения диплома на церемонии в Европарламенте.

«Ну хоть с ошибкой фамилию написали, мелочь, а приятно», – заключил создатель «Яблока».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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