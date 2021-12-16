 

Столтенберг предупредил РФ о “жестких последствиях” за агрессию против Украины, и заявил о поддержке НАТО

16.12.2021, 13:26, Новости дня
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“В случае будущей агрессии против Украины она будет иметь жесткие последствия и очень высокую цену. И, конечно, НАТО продемонстрировало возможность ответить на агрессивные действия России. С 2014 года мы провели наибольшее укрепление коллективной безопасности за поколение, и будем делать все, что от нас зависит, чтобы защищать всех членов Альянса”, – сказал он.

По словам генсека НАТО, “члены Альянса готовы говорить с Россией”.

“Хотим пригласить Москву на встречу совета НАТО – Россия, потому что диалог наиболее важен, когда есть очень высокое напряжение. В то же время НАТО бдит. Мы подняли наш уровень разведки и будем продолжать отслеживать ситуацию очень тщательно”, – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что “НАТО поддерживает Украину”.

“Все наши члены Альянса поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем незаконной аннексии Крыма Россией. Как все суверенные государства, Украина имеет право защищать себя, и это прописано в хартии ООН”, – объяснил Столтенберг.

Он отметил, что Украина получит практическую поддержку НАТО.

“Поддержка НАТО Украины не является угрозой для России. Украина имеет право выбирать свои меры безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности, и решения, может ли Украина присоединиться к НАТО, будет приниматься только Украиной и 30 членами Альянса”, – считает Столтенберг. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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