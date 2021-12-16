 

Зеленский встретился с новым канцлером Австрии Нехаммером, поддерживающим “Северный поток – 2”

16.12.2021, 13:26, Новости дня
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“Глава государства поздравил Карла Нехаммера с назначением на высокую должность и выразил убеждение, что общее историческое прошлое и уважение к базовым ценностям позволят и в дальнейшем укреплять украинско-австрийское сотрудничество”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что перспективность сотрудничества подтверждается “ощутимыми результатами официального визита президента Украины в Австрию в сентябре 2020 года”.

“Часть наших договоренностей уже реализуется, поскольку австрийский бизнес признает положительный эффект внутренних реформ в Украине и открывает новые перспективы на нашем рынке”, – заявил Зеленский.

По данным ОП, Австрия занимает шестое место среди крупнейших инвесторов в экономику Украины. Двусторонняя торговля выросла на 63% за последние девять месяцев.

По его словам, сотрудничество между государствами будет также способствовать дальнейшему продвижению украинского бизнеса на внутренний рынок ЕС. Он выразил надежду на фиксацию Австрией европейской перспективы Украины в совместной декларации.

Глава Украинского государства поблагодарил канцлера Австрии за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и высоко оценил участие австрийской стороны в учредительном саммите Крымской платформы.

Обсуждали ли политики во время встречи вопросы запуска газопровода “Северный поток – 2”, в ОП не сообщили. 

Контекст:

Лидер Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер  принес присягу и официально стал новым федеральным канцлером 6 декабря. 

Он заявлял, что ожидает скорого запуска газопровода “Северный поток – 2”, “как и планировалось”, а также выступал против использования газопровода для давления на РФ из-за ее агрессии против Украины. По его мнению, не нужно привязывать трубопровод к поведению России в Украине, так как это “навредит ЕС”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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