Кремль ответил на вопрос о следующих переговорах Путина и Байдена

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет,сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Возможен [разговор лидеров до конца года], но договоренностей нет», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.