Кремль отреагировал на решение суда ФРГ по делу Хангошвили

Россия категорически не согласна с вынесенным в Германии приговором в отношении россиянина Вадима Соколова (Красикова), которого Высший суд Берлина признал виновным в убийстве в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок объявила, что власти Германии приняли решение о высылке двух российских дипломатов после приговора по делу Хангошвили. Канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильной высылку российских дипломатов из Берлина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет в ближайшее время симметричные меры по отношению к Берлину за высылку российских дипломатов.

Берлинский суд признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве Зелимхана Хангошвили, приговорив его к пожизненному сроку. Прокуратура считает, что убийство было совершено по заданию «от государственных ведомств правительства Российской Федерации». Защита считает доказательную базу недостаточной.

Хангошвили застрелили в 2019 году в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемым стал житель РФ Вадим Соколов. Жертва была убита из пистолета Glock 26 с глушителем.

Сообщалось, что в Высшем суде Берлина не исключили выдачу РФ мужчины, приговоренного к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине.