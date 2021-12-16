Свежие тенденции 2022-го: какие джинсы будут в тренде этой зимой и как их включить в свой гардероб

Джинсы считаются достаточно универсальным и востребованным предметом гардероба, и они есть практически у каждого человека, независимо от его пола и возраста. Все время меняется мода и появляются новые тренды в мире денима, которые вызывают восхищение.

Зима 2021/2022 приносит нам новые модные тенденции, которые помогут вывести наш стиль на совершенно новый уровень и несколько разнообразить привычный наряд. К тому же в моде фасоны и цвета, которые достаточно просто стилизовать. Вот некоторые популярные тенденции в мире денима.

Черный цвет

Джинсы черного цвета являются универсальным элементом гардероба, с которым достаточно просто создавать совершенно любые образы зимой.

Это самая настоящая классика, которая никогда не выходит из моды и остается актуальной уже на протяжении многих лет. Для повседневного образа стоит сочетать этот наряд с толстовкой или же водолазкой.

Джинсы с прямыми штанинами отлично смотрятся вместе с блейзером оверсайз, кардиганом или объемным свитером. Такие брюки также идеально дополнят простое длинное пальто, удобный пуховик или стильную укороченную дубленку.

Индиго

Это модный и трендовый оттенок, входящий в темно-синюю палитру. Цвет достаточно насыщенный и выглядит при этом действительно роскошно. Это просто идеальный вариант для холодных зимних будней.

Джинсы цвета индиго можно найти в самых различных коллекциях именитых дизайнеров.

Они выглядят элегантно, строго, а некоторые модели по своему внешнему виду напоминают традиционные брюки скинни, которые отлично подходят как для работы в офисе с нестрогим дресс-кодом, так и для вечернего выхода. Темно-синий цвет придает наряду нотку элегантности и стиля.

Широкий покрой

Это модная джинсовая тенденция, которая сочетает легкость и комфорт.

Такие брюки не сковывают движений, и в них можно чувствовать себя максимально удобно и непринужденно.

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Модницы могут немного поэкспериментировать с пропорциями и сочетать джинсы с широкими штанинами вместе с облегающим верхом или же с одеждой, имеющей свободный покрой.

Такой фасон просто идеально подходит для совершенно любого типа фигуры. В тренде также будут несколько мешковатые джинсы карго с большими карманами.

Джинсы с необработанным краем

Рваные брюки пользуются популярностью на протяжении длительного времени и будут оставаться актуальными и в 2022 году.

Однако если вы несколько устали от обычных потертостей и рваных элементов на коленях, то стоит обратить внимание на джинсы с необработанным краем.

Такая деталь будет очень интересно, красиво и модно смотреться поверх обуви. Необработанный край придает джинсам определенную изюминку и особый стиль.

Низкая посадка

Зимой модели джинсов с низкой посадкой достаточно просто комбинировать с различными трикотажными вещами. Отличным вариантом станут кардиганы, мешковатые свитера, жилеты и базовые джемперы.

Дополнить джинсы вам поможет тонкий ремень, который красиво подчеркнет линию талии. Чтобы выглядеть элегантно, стоит сочетать деним с заниженной талией вместе с тренчем или длинным пальто.