Не разделяй и властвуй

Адвокат «Мемориала»* Мария Эйсмонт предложила посмотреть на иск против него с точки зрения принципа разделения властей.

Второй день слушаний по иску против «Мемориала»* в Верховном суде 14 декабря начинался скучно. Судья «исследовала доказательства»: перечислила 20 судебных решений о штрафах обществу и его председателю, голосом учительницы, не вполне уверенной, что никто в классе не замышляет какую-нибудь каверзу, зачитала отрывки из публикаций, по мысли Генпрокуратуры иллюстрирующие «политическую деятельность» «Мемориала», затем последовал перечень сумм в валюте, лет за 20 поступивших на его счета, которых он никогда не скрывал.

Так прошло часа четыре. Рутина процесса, долженствующая символизировать принцип его устной непосредственности, на фоне того, что

спорить было не о чем: штрафы давно выплачены, а все жалобы отклонены —

выглядела формальностью. Судья Назарова, я думаю, могла бы оформить решение и сегодня, а если что-то теперь и способно на него повлиять, то случиться это может не в процессе прений, отложенных на 28 декабря, и вообще не в этом здании на Поварской.

После осмотра содержимого двух коробок — книг, выпущенным «Мемориалом» с неизменной маркировкой «агента» — его исполнительный директор Елена Жемкова и адвокат Михаил Бирюков, разрывая с треском упаковочную бумагу, стали показывать дипломы и призы, полученные «Мемориалом» на родине и за рубежом. Прокурорши, стараясь не трогать их руками, тоже были вынуждены осмотреть призовые статуэтки, и эту часть заседания тоже можно было бы счесть рутинной, если бы «Мемориал» не обозначил тем самым разрыв между своей общечеловеческой миссией и мелочными придирками со стороны «закона и его представителей».

А вот и домашняя заготовка: Генпрокуратура попросила приобщить к материалам дела «акт осмотра интернет-страницы topos.memo.ru«, который был произведен — без уведомления и участия «Мемориала» — как раз накануне в 19 часов 13 минут. И надо же: там тоже не оказалось злосчастной маркировки. Эта страница ранее не однажды инспектировалась надзорными органами всех мастей, но никаких претензий до сих пор не возникало: на главной странице сайта положенная маркировка есть.

Аргумент, в самом деле, заставляет задуматься: кому и зачем это нужно?

Те, кого интересуют сайты «Мемориала», прекрасно знают, что он «иностранный агент», и это никак не влияет на их интерес. Благодаря процессу в Верховном суде кто-то из тех, кто прежде не интересовался информацией «Мемориала», теперь проявят к ней интерес, но заранее зная, что он «иностранный агент». Кто, что и кому хочет доказать издевательской маркировкой или где-то пропуском оной?

Иллюстрация: Дмитрий Пахомов / Физраствор / Новая газета

Иллюстрация: Дмитрий Пахомов / Физраствор / Новая газета

В ответ на заготовку прокуроров адвокат Мария Эйсмонт попросила приобщить к материалам дела три запроса, направленные ею 1 декабря в Генпрокуратуру, РКН и Минюст с просьбой (не первой) дать точное разъяснение: что именно, как, в каком порядке и месте следует маркировать сообщением о статусе «иностранного агента». Ответа ни от одного из ведомств пока нет, но даже если он поступит, то вряд ли прояснит поставленные вопросы — иначе карательный инструмент утратит остроту и изящество. Дожидаться ответов судья Назарова отказалась, но запросы приобщила, как и вчерашний прокурорский «акт осмотра».

Между тем Эйсмонт поставила проблему ни много ни мало не действия в РФ вопреки ее Конституции принципа разделения властей — по крайней мере на уровне законодательной и исполнительной. Федеральное собрание принимает, а президент подписывает законы об «иностранных агентах» — мало того, что дискриминационные, но еще и сформулированные так, что их невозможно выполнить без дополнительных разъяснений. Законодательной и карающей властью в одном лице так оказываются РКН и Минюст (которые также участвуют в «деле Мемориала»), но разъяснений того закона, по которому они карают огромными штрафами, они не дают. И тут в бой с супостатом вступает генеральный прокурор Краснов…

Правда, принцип разделения властей предполагает наличие еще одной их ветви — судебной. Насколько он реализуется, мы узнаем теперь 28 декабря.

Леонид Никитинский, обозреватель, член СПЧ

Продолжение следует. Репортаж с картинками с предыдущего дня заседаний смотрите тут.* «Мемориал» внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функцию «иноагента». В отношении старейшей правозащитной организации пытаются инициировать процедуру ликвидации.

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