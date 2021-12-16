 

Мама «зависает» в смартфоне — как это повлияет на развитие ребенка

16.12.2021, 12:32, Разное
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Может ли использование родителями смартфонов нарушить развитие их детей? Согласно исследованию Тель-Авивского университета (TAU), опубликованному в рецензируемом журнале Child Development, это может быть действительно так. Исследователи, возглавляемые доктором Кэти Бородкин, наблюдали за израильскими матерями и их 16 малышами, мальчиками в возрасте 24-36 месяцев. 

Ученые изучали связь матери и ребенка. Они смоделировали реальные ситуации, когда мать заботиться о своем ребенке, одновременно отвлекаясь на смартфон. Они попросили каждую женщину почитать Facebook, «лайкая» понравившийся контент, полистать печатные журналы, отмечая интересные статьи, а потом — поиграть со своим ребенком, пока телефон и журнал находились в другой комнате.

Матери не знали о цели эксперимента, поэтому вели себя естественно, разделяя свой интерес между малышами, смартфоном и журналами. Ученые записали на видео их общение, а затем отсканировали записи кадр за кадром, пытаясь количественно оценить взаимодействие матери и ребенка.

Команда TAU определила три важных аспекта взаимодействия: 

  • лингвистический (языковой) вклад матери — то есть тот объем языка, который мать информирует ребенку;

  • уровень интерактивности словесного обмена между матерью и ребенком; 

  • материнская отзывчивость — своевременность и качество реакции матери на конкретное «предложение» от ее ребенка.

По словам экспертов, снижение языкового вклада матери приводит к сокращению словарного запаса у ребенка, даже когда он достигает совершеннолетия. Уровень интерактивности общения влияет на языковое и социальное развитие ребенка, так как ребенок понимает, что ему есть что внести во взаимодействие, а еще он усваивает основные социальные нормы общения.

Наконец, материнская отзывчивость имеет решающее значение для развития ребенка, включая языковое, когнитивное, эмоциональное и социальное развитие. Например, когда ребенок говорит: «Смотри, грузовик», а мать отвечает: «Да, здорово» — это одна история. А когда мать говорит: «Правильно, это красный грузовик, похожий на тот, который мы видели вчера» — совершенно другая и гораздо более развивающая для малыша. 

Исследователи обнаружили, что все три компонента взаимодействия матери и ребенка были в два-четыре раза ниже, когда мать пользовалась своим смартфоном или читала журнал. Команда также обнаружила, что использование смартфона и чтение отвлекают примерно одинаково.

Но при этом ученые отметили, что в настоящее время нет доказательств того, что использование смартфонов действительно влияет на развитие ребенка. Потому что смартфоны являются относительно недавним изобретением, хотя результаты исследования все же свидетельствуют о «неблагоприятном воздействии на основы развития ребенка».

С мужчин ответственность тоже не снимается. Ученые добавили, что исследование также может иметь отношение ко взаимодействию отца и ребенка, поскольку мужчины и женщины одинаково пользуются смартфонами.



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