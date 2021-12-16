 

В России выявили 28 486 новых пациентов с ковидом

16.12.2021, 11:24, Разное
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За минувшие 24 часа в России было зарегистрировано 28 486 новых случаев коронавируса. Выздороветь от ковида успели 37 155 пациентов. Летальных случаев, попавших в официальную статистику, составило 1 133.

Больше всего пациентов с ковидом за сутки зарегистрировали в Москве – 3322 человек. Как отмечает телеканал “360”, за день в столице показатель вырос почти на 1000 человек. Следом в этом антирейтинге идет Санкт-Петербург, в котором число заразившихся за 24 часа оценивается в 1992 человек. Третью строчку занимает Подмосковье – власти Московской области отчитались о 1262 зарегистрированных случаях.

Всего же за все время наблюдений в России насчитали 10 131 646 случаев заражения ковидом. При этом выздоровевших насчитали 8 876 788, а летальных исходов – 294 024.

Эксперты считают, что окончательная победа над коронавирусом возможна исключительно после того, как общество выработает коллективный иммунитет. Есть два способа его выработать. Люди должны или переболеть ковидом, что несет в себе серьезные риски для здоровья и даже жизни каждого человека, или получить вакцину. Последний вариант поможет выработать иммунитет без серьезных рисков.



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