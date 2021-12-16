Мнение: Выполнение контракта

Газпром отчитался, что полностью выполнил контракт с Украиной по транзиту газа в Европу через ее территорию. Прокачано 40 млрд кубометров и ни литром больше.

Тем не менее, общие поставки газа на европейском направлении в этом году составят около 145 млрд кубометров, что ниже даже прошлого кризисного года. Хуже ситуация была только в 2015 году.

Нюанс в том, что падение поставок связано с ростом цен на газ с начала года в 7-8 раз. Поэтому европейцы отбирают газ из хранилищ, который был закачан туда по низким по сравнению с текущими ценам. Этим, в общем-то, и объясняется крайне низкий уровень заполненности хранилищ в Европе.

Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, то Европа рано или поздно, но придет к интересному выводу, что вполне может справляться и без Газпрома. То есть, он, конечно, останется на европейском рынке, но мечты о его захвате окончательно превратятся в дым, а циклопические газопроводы, за которые Путин ведет две войны, окажутся просто памятником эффективным кремлевским менеджерам.

Единственным рынком, на котором Газпрому светит развитие, в таком случае остается Китай. Но китайцы — партнеры крайне специфические, не им, а они диктуют условия, причем условия предельно жесткие. В случае краха на европейском направлении условия Китая неизбежно станут еще более тяжелыми.

А Газпром и без того похоронил миллиарды долларов в никуда.

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