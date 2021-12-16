Украина подписала с Pfizer договор о покупке инновационного лекарства для лечения COVID-19 – Минздрав

Об этом 16 декабря во время брифинга, который транслировался в Facebook на странице Минздрава, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, Украина получит 300 тыс. курсов препарата.

“Использование этого лекарства позволит не допустить осложнений, госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19 из групп риска. У ноябре компания Pfizer обнародовала результаты клинических исследований препарата. При назначении паксловида в течение трех дней после появления симптомов COVID-19 сокращается число госпитализаций и случаев смерти на 89% и на 85%, если лечение начать в течение первых пяти дней”, – рассказал глава Минздрава.

Контекст:

До последнего времени специальных лекарств от COVID-19 не существовало, проводится в основном симптоматическое лечение. Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат для лечения коронавирусной инфекции, который можно принимать в домашних условиях.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Кабинет Министров Украины 24 ноября расширил список медикаментов для лечения COVID-19. По данным нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, речь идет о препаратах молнупиравир американских фармацевтических компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merck Sharp & Dohme и ритонавир производства Pfizer.

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