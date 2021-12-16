 

Богдан: Начнется жопа, потому что власть всех кидает

16.12.2021, 11:56, Новости дня
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“У нас хренова куча кризисов, у нас войска российские на рубеже, у нас дипломатический кризис. Это плевок в лицо, когда они говорят: “Ни слова об Украине без Украины”, – и звонят премьер-министру Италии. Убей меня, при чем премьер-министр Италии, если не позвонили президенту Украины?”, – сказал он.

Экс-глава ОП считает, что с украинскими властями “разговаривать никто не хочет”.

“Когда начнется жопа, […] будем виноваты мы, потому что мы всех “кидаем”, мы подписываем страшные документы, не читая. Вот когда начнется вот этот кризис… А что будет, ты понимаешь? Ну вот замерз город какой-то… У нас был Алчевск, знаешь, что такое замерзший город? – Это когда минус 15, трубы разрывает лед, расширяет, Алчевск может быть в любом городе. А их может быть 10, а может быть 20, а в это время веерные отключения, а нет поставок топлива из Беларуси”, – объяснил Богдан.

Он еще раз назвал подобное “жопой”.

“И мы начнем резать друг друга”, – заявил Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

9 декабря состоялась телефонная беседа президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, разговор продлился полтора часа и одной из основных тем была ситуация вокруг Украины и российская агрессия. Байден во время беседы отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”.

В 2021 году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнерго констатировали, что реальные запасы на станциях – в четыре раза меньше запланированных, отметил “Фокус”. 

Шмыгаль утверждает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он отметил, что “есть неравномерность поставок” угля из-за дефицита в мире, но Украина накопила 17,6 млрд м³ газа в хранилищах. При этом за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³, “в самый жесткий и холодный” – 10 млрд м³, сообщил премьер, подчеркнув, что “у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд”. 

Ряд мэров, в частности, мэр Киева Виталий Кличко и мэр Одессы Геннадий Труханов, заявили о риске веерных отключений электроэнергии в Украине. Но Шмыгаль назвал эту информацию дезинформацией. “Веерных отключений в стране нет”, – заявил премьер, призвав не путать их с регламентными работами на электросетях. Об этом также говорил министр энергетики Герман Галущенко.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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