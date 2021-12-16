“Я почувствовала себя истинным ничтожеством”. Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал продюсер Меладзе

Актриса, которая в 2010 году переехала из Севастополя в Киев, отмеила, что решила использовать все шансы реализовать себя, поэтому отправилась на кастинг.

“Признаюсь, в тот момент во мне начали просыпаться все ресурсы для достижения цели. Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру. Вкус того решения: “Я буду использовать все возможности, которые приходят!” я помню до сих пор”, – подчеркнула она.

На кастинге ее оценивали актриса Наталья Андрейченко и продюсер Константин Меладзе.

“Петь я не умела, танцевать тоже, об актерской игре даже и говорить ничего не буду. Но я подготовила песню Loboda “Черный ангел”, – рассказала Мишина.

Она добавила, что выучила несколько танцевальных движений с помощью подруги, а также подготовила театральную сценку.

“Меладзе сказал начать с песни. Меня сразу же остановили. Это было позорно, и мне об этом сказали. Внутри я сжалась и почувствовала себя истинным ничтожеством. На мой танец реакция была такая же. А вот сценка им понравилась”, — вспомнила Ксения.

Кстати, несмотря на неудачные танцы с песней, звезда все же стала участницей шоу.

“Уйдя за занавес после всего этого позора я дико расплакалась. (…) В тот момент я решила, что буду идти навстречу мечте через профессионализм и бесконечную работу над собой”, – подчеркнула актриса.

Пост она сопроводила собственным фото в черном кружевном бюстгальтере.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ.

В 2021 году она стала судьей шоу “Україна має талант” на СТБ.

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