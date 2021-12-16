BFM TV – Сена как центр притяжения — в Париже готовятся удивить зрителей церемонии открытия ОИ-2024

Власти Парижа обещают провести необычную и грандиозную церемонию открытия летних Олимпийских игр в самом центре французской столицы, передаёт BFM TV: все олимпийские спортсмены на 160 лодках проплывут с востока на запад города по Сене до площади Трокадеро, где состоится официальная часть мероприятия и различные представления. Как отмечает телеканал, французские участники состязаний и парижане уже поддержали этот проект и похвалили его за креативность.

Париж хочет, чтобы его Игры были не похожи ни на какие другие. Для этого на востоке города 10 тысяч спортсменов разместят на 160 лодках, которые проплывут по Сене до Йенского моста. Этот шестикилометровый парад завершится на площади Трокадеро, где пройдёт официальная часть церемонии открытия (Олимпийских игр. — ИноТВ).

ТОНИ ЭСТАНГЕ, председатель Организационного комитета по проведению Игр-2024 в Париже: (Церемонию. — ИноТВ) будут смотреть 1,5 миллиарда человек… Мы не можем просто провести 33-и Игры, мы в какой-то степени хотим представить новую модель организации Игр — городского спорта… превратить в капитал ценности Франции, чтобы предложить совершенно беспрецедентную модель олимпийского праздника.

На набережной, на мостах и на лодках ожидается свыше 600 тысяч зрителей. После парада спортсменов организаторы обещают показать представления на свежем воздухе, например, воздушных гимнастов и световое шоу на реке. Это грандиозное зрелище часть зрителей сможет посмотреть бесплатно с набережной.

АНН ИДАЛЬГО, мэр Парижа от Социалистической партии: Мы думали об этой идее — провести церемонию в городе. Она оформилась вокруг Сены, потому что Сена — это впечатляющее зрелище, потому что она — это то, что нас объединяет.

Такая церемония открытия уже пришлась по душе спортсменам.

РОМАНА ДИКО, олимпийская чемпионка по дзюдо в командных соревнованиях: Это вдохновляет меня и молодое поколение ещё сильнее стараться, чтобы оказаться здесь и прожить эту просто уникальную церемонию открытия.

Парижане также с нетерпением ждут, когда смогут насладиться результатом.

ПАРИЖАНИН: Это что-то креативное, отличная идея.

ПАРИЖАНКА: Церемония может стать чем-то великолепным, если её хорошо организуют и обеспечат безопасность.

Предложение может встретить некоторое сопротивление со стороны стражей правопорядка и полицейской префектуры, однако дата уже назначена — 26 июля 2024 года.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2021 года.