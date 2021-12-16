 

В ОП назвали две цифровые угрозы 2021 года

16.12.2021, 11:52, Новости дня
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Две цифровые угрозы 2021 года взаимосвязаны между собой – это анонимность пользователей Сети и даркнет, сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

«Среди цифровых угроз 2021 года можно выделить две взаимосвязанные – анонимность пользователей сети и даркнет (теневой сегмент интернета). Даркнет – очевидное сосредоточение всего самого негативного, противозаконного и нелегального, что сегодня существует в мире (как реальном, так и цифровом)», – передает РИА «Новости» слова Малькевича.

Он подчеркнул, что за последние годы даркнет стал главным рассадником «запрещенки» в сети. «Анонимность – лучший друг, соратник и партнёр кибермошенников, да и большинства преступников. Она создаёт иллюзию безнаказанности. Преступники используют различные технические средства для того чтобы скрыть информацию о себе, для того чтобы их невозможно было вычислить и найти. Даркнет полностью построен на анонимности, она лежит в его основе», – добавил Малькевич.

Руководитель рабочей группы ОП объяснил, что можно сколько угодно бороться с похитителями данных, насилием, пиратством, торговлей наркотиками и оружием в сети, но пока у «кибер-негодяев» есть место, где они могут спокойно и без опасений скрыться, победить их не получится.

Ранее Роскомнадзор на основании решения суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Основанием стало размещение на ресурсе информации, которая обеспечивала работу средств по предоставлению доступа к противоправному контенту.



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