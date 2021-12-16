Мнениe: Зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Президент Владимир Зеленский заявил о возможности провести на Украине референдум по вопросу Донбасса и Крыма. Но если плебисцит относительно судьбы Крыма никак не повлияет на положение полуострова, который является частью России, то ситуация с Донбассом намного сложней. Слова о референдуме Зеленский произнес после своего разговора с президентом США Джо Байденом. Беседе предшествовали видеоконференция американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, а также множество комментариев из Москвы и Вашингтона по поводу этих переговоров. Так стало окончательно понятно, что США не собираются воевать за Украину, даже если между ней и Россией начнется реальная война. Видимо, эту мысль безапелляционно донес до Зеленского Байден.

Уже после переговоров с украинским лидером Байден заявил, что в случае войны Украины с Россией США отправят войска в страны НАТО, но не на Украину. Еще раньше о том, что гарантии НАТО не распространяются на Украину, сказал генсек этой организации Йенс Столтенберг. Подобные слова воспринимаются майданными политиками, как холодный душ.

Начиная с 2014 года, руководители Украины утверждали, что весь мир с ними против России. Сначала майданные пропагандисты заявляли, что коллективный Запад даст Украине много денег, чтобы использовать ее как «витрину» для демонстрации преимущества дружбы с Западом. Они были уверены, что уровень жизни на Украине скоро станет выше, чем в России. Россияне это увидят и захотят устроить майдан у себя. Затем в 2015-2016 годах стало понятно, что Запад не собирается кормить Украину. Тогда сторонники киевского режима стали утверждать, что если между Россией и Украиной начнется война, то США и НАТО пришлют свои армию и флот и РФ придет конец. Правда, эти эксперты противоречили сами себе, так как они же утверждали, что Украина воюет с Россией в Донбассе.

После слов Байдена и Столтенберга свидомые журналисты и блогеры в очередной раз сменили пластинку. Теперь они утверждают, что украинская армия и так достаточно сильна и сможет самостоятельно справиться с российской. Но данный тезис можно назвать актом самоуспокоения. Кроме этого, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов сказал, что провокации со стороны властей Украины по силовому урегулированию ситуации на Донбассе будут пресекаться. Для Зеленского и его команды слова Байдена, Столтенберга, Герасимова означают, что решить донбасский вопрос силовым путем не получится. Остается политический, тем более, что Байден в ходе переговоров с Зеленским обещал помощь в реализации Минских соглашений.

Американское издание Associated Press утверждает, что Белый дом собирается давить на Киев, чтобы последний предоставил Донбассу некоторую автономию. Видимо, речь идет о реализации политической части минских договоренностей. Но по этому пути Зеленский так же идти не хочет. Уже после беседы с Байденом украинский лидер сообщил, что не собирается вступать в прямой диалог с представителями ЛДНР. А такие переговоры являются необходимым элементом для выполнения Минских соглашений.

Однако любой прямой диалог Зеленского с руководителями республик и, тем более, предоставления жителям Донбасса прав, которые записаны в Минских соглашениях, превратят Зеленского в политический труп. Все оппоненты ЗЕкоманды обвинят президента в предательстве и работе на Кремль. Олигарх Ринат Ахметов, экс-президент Петр Порошенко, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков не упустят шанс устроить травлю Зеленского. А экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вывести на улицы Киева подконтрольных ему неонацистов. При этом все будут обвинять именно Зеленского, а не США. Белый дом также устроит, если Зеленский сыграет роль «жертвенного ягненка», даже если он будет выполнять приказ американцев. Новое сближение президента с олигархом Игорем Коломойским американцам не нравится. И в целом кто-то должен ответить за глобальные проблемы на Украине, Зеленский лучший кандидат.

Кроме этого, есть еще глубинный фактор. На протяжении всей истории постсоветской Украины Киев закручивал гайки регионам. Так, при президенте Леониде Кучме был ликвидирован институт губернаторов, а от крымской автономии осталось только название. И представители киевской элиты независимо от политических взглядов боятся, что особый статус для Донбасса станет примером для других регионов. Все области захотят расширения своих прав. Но в понимании киевских политиков основные финансовые потоки и власть должны быть сосредоточены в их руках, а не в регионах. В свете этого киевскому истеблишменту проще отказаться от Донбасса, чем рисковать своей властью над всей Украиной.

Говоря о возможном плебисците, Зеленский сказал, что, вероятно, некая страна будет предлагать Украине какие-то условия. И тогда он спросит мнение народа. То есть для Зеленского референдум – как фол последней надежды в спорте. Если на него сильно будут давить США и, возможно, Германия с Францией, требуя выполнить политическую часть Минских соглашений, ЗЕкоманда объявит референдум, на котором будет поставлен вопрос, исполнять Украине свои обязательства или нет. Учитывая, что практически все украинские СМИ занимают антидонбасскую позицию, и против ЛДНР ведется тотальная пропаганда, то можно предсказать, что люди на Украине выступят против Минских соглашений, что их окончательно и похоронит. И откроет ЛДНР путь в РФ.

Другое дело, позволят ли западные кураторы привести ЗЕкоманде этот план в жизнь? Сомнительно. С одной стороны, американцам нужны Минские соглашения, чтобы заставлять европейцев продлевать санкции против России. С другой стороны, такой ход Зеленского станет демонстрацией слабости Белого дома – покажет, что Вашингтон не контролирует своих вассалов. А это ослабит позиции Белого дома в дальнейших политических переговорах как с Россией, так и со всеми остальными – например, с Китаем.