 

Мнение: Испанку породили вакцины?

16.12.2021, 11:32, Разное
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Интересное какое видео:

И фамилии всё знакомые: Рокфеллер, Гейтс… “Основной причиной смертей от испанки была бактериальная пневмония”. Как и сейчас, кстати.

Но что больше всего меня поразило: я до этого НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ никакого даже намека на то, что проводилась какая-то “вакцинация от испанки”! А оказывается – более чем, был целый “институт Рокфеллера”, который бацал вакцины, причем не только от испанки, но и, как видим, вообще ОТ ВСЕГО… Представляете – ноль! Ноль информации.

Недаром говорят, что для 99% человечества история – это то, что они слышали в школе. То, что тебе вбили в голову в школе – в это ты и будешь верить всю жизнь, как зомби. А если в школе тебе не вбили в голову ничего – радоваться нечему, ты всю жизнь будешь считать, что никакой истории НЕ БЫЛО, она началась примерно вместе с твоим рождением (у нас 80% страны – вторые, а еще 19% – первые).

И что самое печальное – это почти необратимо. Какие-то считанные единицы (!) способны приподняться над своими “школьными знаниями”, особенно, если человек собственно историей по профессии не занимается. Именно поэтому политики широкого кругозора понимают, насколько важно контролировать школу; что вобьешь – в то люди и будут верить ВСЮ ЖИЗНЬ. И не просто верить – а агрессивно сопротивляться любым попыткам в их “знаниях” что-то поправить.

Но вот и интересно: как же так устроили, что советским школьникам, во-первых, про “испанку” почти не рассказывали (а ведь 100 млн. умерших – это совершенно фантастическая, грандиозная цифра), а во-вторых – никогда ни словом, ни вздохом не упоминали ни про Рокфеллера, ни про вакцины? Ладно, с Рокфеллером еще можно понять; но про вакцины тотально скрыть?? Мда…

Источник: Размышления вольного социолога



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