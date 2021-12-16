 

General Motors выпустит новый электрический пикап GMC Electric Sierra

16.12.2021, 11:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский концерн General Motors намерен выпустить электрический пикап под названием Electric Sierra.

Данный автомобиль выйдет в улучшенной комплектации и станет третьим по счету электрическим автомобилем американского бренда. В Сети уже доступен официальный тизер, посвященный пикапу. Модель обладает инновационными опциями, которые позволят привлечь внимание к электрокару. Инженеры задействовали платформу Ultium. Официальная премьера электрического пикапа состоится в следующем году.

Серийный выпуск транспортного средства наладят на заводе в Детройте. Вместе с тем производитель пока не выдал сведений об уровне производительности и параметрах автономности электрического пикапа Electric Sierra.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / В Казахстане отреагировали на протесты в Киргизии

30.11 / В МЧС заявили о поисках тел погибших в «Листвяжной» вслепую

26.08 / В Белоруссии отказались возбуждать дело о действиях силовиков во время митингов в Минске

03.08 / Трамп ввел чрезвычайное положение в Северной Каролине из-за шторма «Исайас»

21.10 / Винника перевели в тюрьму в центре Парижа с лучшими условиями

03.07 / Премьер Франции подал в отставку

11.05 / Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло

10.10 / Эпидемиолог: Коронавирус и грипп будут усиливать друг друга

07.09 / 28-летняя Cardi B во второй раз стала матерью

29.07 / США позволят «мечтателям» временно остаться в стране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика