General Motors выпустит новый электрический пикап GMC Electric Sierra

Американский концерн General Motors намерен выпустить электрический пикап под названием Electric Sierra.

Данный автомобиль выйдет в улучшенной комплектации и станет третьим по счету электрическим автомобилем американского бренда. В Сети уже доступен официальный тизер, посвященный пикапу. Модель обладает инновационными опциями, которые позволят привлечь внимание к электрокару. Инженеры задействовали платформу Ultium. Официальная премьера электрического пикапа состоится в следующем году.

Серийный выпуск транспортного средства наладят на заводе в Детройте. Вместе с тем производитель пока не выдал сведений об уровне производительности и параметрах автономности электрического пикапа Electric Sierra.