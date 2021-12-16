 

В Сети представили первые рендеры нового Mercedes-Benz E-Class

16.12.2021, 11:26, Новости дня
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В Сети показали внешний вид будущего обновленного седана Mercedes-Benz E-Class.

Автомобиль сохранил элегантный стиль кузова, а также имеет более объемный и вытянутый капот. Внешние отличия также проявляются в форме решетки радиатора, головной оптике и ходовых огнях. Также существенно модернизировали задние стойки и применили выдвижные дверные ручки. В свою очередь, техническая начинка автомобиля пока остается засекреченной.

Модель выполнена на архитектуре MRA, которая предполагает широкую линейку бензиновых и дизельных агрегатов. Официальный выход обновленного седана состоится не ранее 2023 года. Вместе с тем эксперты прогнозируют появление более продвинутых силовых установок для нового седана Mercedes-Benz E-Class.



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