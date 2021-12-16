 

В Великобритании принц Чарльз посвятил в рыцари семикратного чемпиона “Формулы 1” Хэмилтона

16.12.2021, 11:12, Новости дня
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Посвящение проходило в Виндзорском дворце 15 декабря, через несколько дней после того, как Хэмилтон проиграл Чемпионат мира по автогонкам, на котором мог бы получить рекордный восьмой титул.

* Arise Sir @LewisHamilton!

The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today’s Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021

The Independent уточняет, что пилот получил звание рыцаря-бакалавра (англ. Knight Bachelor) – в британской системе наград и почетных званий это титул человека, посвященного в рыцари, но не входящего в организованные рыцарские ордена Соединенного Королевства. Такой титул получили, в частности, музыканты Элтон Джон, Пол Маккартни, писатели Терри Пратчетт, Джордж Мартин, режиссер Ридли Скотт, актеры Чарли Чаплин, Шон Коннери, Иэн Маккеллен.

Arise, Sir @LewisHamilton!

The seven-time #F1 champion officially received his Knighthood at Windsor Castle on Wednesday, joined by his mum, Carmen * pic.twitter.com/7efxn211uR

— Formula 1 (@F1) December 15, 2021

Хэмилтон стал четвертым гонщиком “Формулы 1”, получившим рыцарское звание. Оно уже есть у сэра Джека Бребема, сэра Стирлинга Мосса и сэра Джеки Стюарта.

Контекст:

Льюис Хэмилтон – британский гонщик, пилот команды Mercedes на Чемпионате мира по автогонкам в классе “Формула-1”, семикратный чемпион мира (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а также первый темнокожий гонщик “Формулы-1” за последние 20 лет.

В 2020 году Хэмилтон победил на Гран-при Германии и, завоевав 91-ю победу, достиг рекорда Михаэля Шумахера.

12 декабря 2021 года Гран-при “Формулы-1” в сезоне 2021/22 в Абу-Даби выиграл 24-летний нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен, сообщала пресс-служба гонок. Хэмилтон занял второе место (если бы он победил, то стал бы восьмикратным чемпионом мира – это был бы рекорд).

После гонки команда Mercedes опротестовала итоги заезда, заявив о нарушении двух статей регламента Международной автомобильной федерации, сообщили в “Формуле-1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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