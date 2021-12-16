 

“Сладенькая”. Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде

16.12.2021, 11:12, Новости дня
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“Хочется сказать это каждой девушке: “Ты красива. Красива, когда принимаешь себя. Красива, когда заботишься о себе и выбираешь то, что для тебя лучше. Когда знаешь, на что ты способна и идешь к своим целям. Когда говоришь “Со мной так нельзя” и когда говоришь “Да” тому, что делает тебя счастливой”, –- написала она.

Также певица добавила “Ты красива, когда излучаешь добро. И прекрасна, когда любишь. Мир. Людей в нем. И себя”.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Сладенькая”, – прокомментировал подписчик viktor_sinkevich_444.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу. У Потапенко и Каменских общих детей нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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