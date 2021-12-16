Экс-глава МИД Польши – современная РФ не так уж сильно изменилась с советских времён

В ходе дебатов пленарного заседания Европейского парламента евродепутат от партии «Право и справедливость» Анна Фотыга пожелала украинцам жить в мире, в суверенном и целостном государстве, белорусам — избавиться от диктатора и формировать государство так, как они того хотят, а россиян она призвала отказаться от наследия сталинизма и внешней агрессии, ведь, по её мнению, РФ до сих пор сильно напоминает СССР, пишет Niezalezna.



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Декабрьское пленарное заседание Европейского парламента открыли дебаты, посвящённые 30-летию распада Советского Союза. От имени Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) выступила депутат Европарламента от партии «Право и справедливость», бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга. Пользуясь случаем, она также напомнила о том, что как раз прошло 40 лет со дня введения военного положения в Польше, пишет Niezalezna.

«Сегодня 40-я годовщина военного положения. Страдания и борьба поляков также поспособствовали произошедшим изменениям в Европе. Отсюда, из этого органа, я отдаю им дань уважения. 30 лет назад лидеры России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о роспуске Советского Союза — государства, которое на протяжении всей своей истории преследовало народы, проживающие в пределах его границ, но также и те, внешние, которые находились в его подчинении», — сказала Фотыга.

Евродепутат перечислила преступления, совершённые коммунистическими властями СССР, такие как «Польская операция НКВД», Катынь и голод на Украине, которые отличались признаками геноцида. С тех пор, по её мнению, поведение Кремля не сильно изменилось. «Современная РФ напала на Украину и Грузию, а в Белоруссии она поддерживает диктатора, который обернулся против своего общества», — объяснила она.

Анна Фотыга провела аллюзию с посланием «Солидарности» и обратилась непосредственно к украинцам, белорусам и россиянам: «В духе 1-го Общенационального 1-го Национального конгресса делегатов «Солидарности» и его послания народам Центральной и Восточной Европы, я желаю украинцам жить в мире, в суверенном целостном государстве, белорусам — избавиться от диктатора и формировать государство так, как они того хотят, а россиянам — демократической государственности, которая напрочь отрежет их от наследия сталинизма и положит конец внешней агрессии», — призвала бывшая глава польской дипломатии.