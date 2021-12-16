Российский рынок акций открылся ростом

Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 1,6%, индекс Мосбиржи – на 2,52%.

Долларовый индекс РТС в начале основной сессии на Московской бирже вырос на 1,6%, до 1565,7 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи рос на 2,52%, до 3 712,92 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.54 индекс РТС вырос до 1 593,99 пунктов (+3,44%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3 725,58 пунктов (+2,86%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,89%, до 74,54 доллара за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 1,08% и торгуется на уровне 71,42 долларов за баррель.