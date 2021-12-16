ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.

Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели.

«Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две», – передает РИА «Новости» слова специалиста в эфире телеканала Sky News.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира.