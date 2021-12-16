По факту избиения воспитанников детсада завели дело в Красноярске

Следственные органы СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту избиения детей в детском саду Красноярска, сообщили в региональном ведомстве.

«По данным следствия, в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеосюжет, в котором инициативная группа родителей рассказывает о том, что воспитатель МБДОУ «Детский сад №315» города Красноярска ненадлежащим образом обращается с воспитанниками одной из групп, применяя к детям физическую силу. Сообщается о том, что воспитатель причиняла детям побои, закрывала в туалете», – передает официальный сайт регионального СК.

В ходе предварительного расследования установлено, что в период с июля по декабрь 2021 года воспитатель детского сада ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности, допускала с детьми группы жестокое обращение, применяя к ним физическую силу в виде ударов руками, резкого перемещения воспитанников за руки.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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