В Великобритании зафиксировано рекордное число выявленных за сутки случаев COVID-19

Согласно данным о динамике эпидемии в Великобритании, показатели 15 декабря являются рекордными. Последний максимум выявлений с начала эпидемий составлял 68 053, он был зафиксирован 8 января 2021 года.

Скриншот: coronavirus.data.gov.uk

“В период с 9 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года у 404 869 человек был подтвержден положительный результат теста. Это показывает рост на 19,1% по сравнению с предыдущими семи днями”, – сообщили в Минздраве.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на вечер 15 декабря в Великобритании подтвердили с начала эпидемии 10,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 146 627 пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

12 декабря власти Великобритании из-за распространения штамма коронавируса “Омикрон” повысили степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого из пяти возможных.

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