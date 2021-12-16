В Украине “красному” уровню эпидемической опасности соответствуют восемь областей – Минздрав

Речь идет о Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Остальные регионы соответствуют “желтому” уровню.

Инфографика: moz.gov.ua

15 декабря Винницкая и Хмельницкая области перешли в “желтую” зону эпидопасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

В Украине действует адаптивный карантин. 15 декабря Кабинет Министров продлил его до 31 марта 2022 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила, которые коснутся в первую очередь невакцинированных граждан. Самое большое количество изменений – в правилах карантина для “желтого” уровня эпидемической опасности. В частности, бизнес в “желтой” зоне будет обязан проверять документы о вакцинации или негативном тесте. Ранее можно было не проверять документы и работать с ограничениями по площади и количеству посетителей.

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