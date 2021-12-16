Германия неожиданно столкнулась с дефицитом вакцины для ревакцинации

Правительство Германии проводит большую кампанию за ревакцинацию от коронавируса, однако оказалось, что уже в первом квартале 2022 года вакцины в стране будет не хватать, пишет немецкий телеканал Das Erste. Признать это пришлось даже новому министру здравоохранения Карлу Лаутербаху, по словам которого, дефицит вакцины в Германии стал для него неожиданностью, как и для многих.



Reuters

Новое правительство Германии активно настаивает на необходимости ревакцинации от коронавируса, однако даже министру здравоохранения уже пришлось признать, что вакцины для этого в стране недостаточно, пишет немецкий телеканал Das Erste.

В первом квартале нового года вакцины в Германии будет не хватать. Соответствующее признание нового министра здравоохранения Карла Лаутербаха вызвало непонимание и недоумение. Выступая на немецком телевидении, он заявил: «У нас слишком мало вакцины. Это многих поразило — и меня в том числе».

Председатель Федеральной ассоциации врачей больничных касс Андреас Гассен в связи с этим говорит о «фатальном сигнале» для всех, кто в полную силу старается противодействовать пандемии. «Мы в Германии как раз достигли рекордного темпа вакцинации, и тут приходит эта новость», — сказал он. При этом никто не может объяснить, почему в стране, где вакцина была разработана, оказалось закуплено слишком мало вакцины.

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек призвал Лаутербаха приобрести больше вакцины от коронавируса на первый квартал 2022 года. Сделать это следует попытаться, в том числе «нетрадиционными методами» и при помощи прямого контакта с производителями вакцины. На вопрос о том, не привели ли к дефициту вакцины упущения предшественника Лаутербаха Йенса Шпана, политик ответил, что сейчас вопрос не в том, где и что было заказано — «вопрос в том, как мы можем закупить больше».

Как отмечает Das Erste, новое правительство Германии в борьбе с пандемией делает ставку на большую кампанию по вакцинации. Это связано как с четвёртой волной коронавируса, так и с распространяющимся высокозаразным штаммом «омикрон». Теперь продвигать эту кампанию станет намного сложнее. По данным немецких СМИ, в январе в стране будет доступно лишь около 1,2 миллионов доз вакцины BioNTech для ревакцинации. Это примерно шестая часть прежнего количества.

По заверениям Лаутербаха, он уже не первый день работает над устранением дефицита вакцины. «Я также использую имеющиеся у нас каналы для прямой связи с предприятиями, но всё должно работать в соответствии с правилами ЕС», — пояснил он.

Только во вторник министры здравоохранения центрального кабинета и федеральных земель сошлись в необходимости освободить ревакцинированных от обязательного тестирования при действии правила 2П, когда к общественной жизни в полном объёме допускаются привитые и переболевшие. Это должно ещё больше повысить привлекательность ревакцинации для населения. Решение министров здравоохранения сейчас касается почти 20 миллионов человек, которые уже прошли ревакцинацию. Освобождение от предоставления отрицательных тестов должно вступать в силу с 15-го дня после ревакцинации.

Что касается распространения штамма «омикрон», Лаутербах пока ждёт рекомендаций нового экспертного совета. Не начнёт ли число заражений в скором времени снова расти, он предсказывать также не берётся.

В случае необходимости изменения вакцины из-за нового штамма процесс может занять три-четыре месяца, считает глава института имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек. Производители мРНК-вакцин, BioNTech и Moderna, сообщили, что они смогут приспособить свои препараты к защите от нового штамма за шесть недель, и тогда в течение нескольких недель произвести миллион доз вакцины, заключает немецкий телеканал Das Erste.