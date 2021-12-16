 

Американский зонд Parker впервые «коснулся» солнечной короны

16.12.2021, 10:26, Новости дня
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Космический аппарат NASA впервые в истории человечества «коснулся» верхних слоёв солнечной атмосферы — так называемой короны, пишет The Hill. В американском космическом ведомстве назвали это событие «гигантским скачком в изучении» ближайшей к Земле звезды и рассказали, что зонд Parker Solar Probe продолжит сближение с перегретой атмосферой солнечного вещества, которая представляет собой поверхность Солнца.


Reuters

Во вторник в NASA объявили о том, что один из их космических аппаратов впервые прошёл через верхнюю часть солнечной атмосферы, пишет The Hill. Температура внутри этой «короны», как её называют учёные, достигает примерно 2 миллионов °F (1,1 миллионов °C).

Согласно официальному сообщению агентства, такое знаменательное событие стало важным этапом миссии Parker Solar Probe и «одним гигантским скачком в изучении Солнца». По словам космического ведомства, точно так же, как высадка на Луну позволила учёным узнать о её формировании, так и «прикосновение» к веществу, из которого сделано Солнце, поможет им узнать необходимую информацию о ближайшей к Земле звезде. По словам Томаса Зурбухена, помощника администратора Управления научных миссий в штаб-квартире NASA, «эта веха не просто даёт нам более глубокое понимание эволюции Солнца и его влияния на нашу Солнечную систему: всё, что мы узнаём о нашей звезде, также помогает нам получить больше информации о звёздах в остальной части Вселенной».

Как напоминает американская газета, зонд Parker начал свою миссию в 2018 году. Её цель — приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние, чего ещё не удавалось ни одному космическому аппарату до него. Путешествие до солнечной короны заняло у Parker три года после взлёта и десятки лет разработок на Земле.

Учёные NASA объясняют, что у Солнца фактически нет твёрдой поверхности: оно представляет собой перегретую атмосферу из солнечного вещества, связанного гравитацией и силой магнитных полей. Растущие температура и давление отталкивают это вещество от Солнца, и при достижении определённой точки гравитация и магнитные поля уже не в силах его удержать. Эту точку называют критической поверхностью Альфвена, и она означает конец солнечной атмосферы и начало солнечного ветра.

В апреле этого года во время своего восьмого пролёта Parker впервые пересёк критическую поверхность Альфвена и вошёл в солнечную атмосферу. Первый пролёт зонда через корону продолжался только несколько часов, однако космический аппарат продолжит с каждым витком сближаться с Солнцем. В NASA предполагают, что в конечном итоге он достигнет отметки в 3,83 миллионов миль (6,16 миллионов км) от поверхности звезды. Следующий пролёт Parker Solar Probe запланирован на январь 2022 года, пишет The Hill.



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