ФСВТС представила полный каталог российской продукции военного назначения

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ запустила мультимедийный сайт, где представлен полный каталог российской продукции военного назначения, сообщила пресс-секретарь службы Валерия Решетникова.

«Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН, предлагаемой иностранным заказчикам», – передает РИА «Новости» слова Решетниковой.

На сайте появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС РФ с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow 2021 сообщил, что Россия, несмотря на пандемию, подписала в 2021 году оружейных экспортных контрактов на сумму более 10 млрд долларов.