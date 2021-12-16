Собчак сравнила пользователей TikTok с любителями лузгать семечки

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост, в котором разделила людей на «элиту» и «глупых и необразованных». Она считает, что раньше «не элита» щелкала семечки, а теперь такие люди листают соцсети и смотрят TikTok.

«Большинство людей глупы и необразованны. Это не моя оценка, это просто факт. Так было во все времена. Просто раньше был не TikTok, а они сидели семечки лузгали. Сейчас лузгают TikTok, послезавтра будут лузгать еще что-то», – написала телеведущая в Instagram.

При этом к «элите» она отнесла людей, которые получают образование, создают контент и зарабатывают на нем огромные деньги. По ее мнению, «интеллект всегда был прерогативой элиты», и за многие века ничего не изменилось.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Ранее Собчак показала подписчикам новую прическу, однако пользователи Сети заметили сходство с «фирменной» косой украинского политика Юлии Тимошенко.