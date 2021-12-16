 

В Украине сделали более 27 млн прививок от коронавируса

16.12.2021, 9:44, Новости дня
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Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

На сайте Минздрава отметили, что больше всего прививок за сутки сделали препаратом от Pfizer (более 67 тыс.), на втором месте – CoronaVac (почти 49 тыс.), на третьем и четвертом – AstraZeneca и Moderna.

С начала вакцинальной кампании привито 14 269 057 человек, из них получили первую дозу – 14 269 055 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 735 628 человек. В общей сложности сделано 27 004 683 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2022305151265913

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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