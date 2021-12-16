 

Суд в России признал, что на Донбассе находятся войска РФ

16.12.2021, 9:44, Новости дня
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“Они там есть”. Российский суд впервые официально признал, что войска РФ сражаются против Украины в Донецкой и Луганской области. Находятся там, как говорят сами россияне, “на боевом дежурстве”. Такая формулировка даже зафиксирована в приговоре. Правда, приговор не за военные преступления, а за взяточничество”, – написал журналист.

Он считает, что судья Леонард Шолохов совершил “факап”, внеся обстоятельства дела в официальный документ и выложив его в публичный доступ.

“Поэтому когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно является скрытым агентом нашей разведки”, – сыронизировал Цаплиенко.

Он предполагает, что “россияне бросятся подчищать все документы и приговоры в этом процессе”.

В приговоре, датированном 10 ноября, говорится, что обвиняемый отвечал за “продовольствие [которое] предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР”.

Суд пришел к выводу, что взяточничество мешало поставкам продукции для “военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР”, и приговорил обвиняемого к пяти годам колонии.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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