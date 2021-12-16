 

Обнадеживающая находка для экологии — микробы «вошли во вкус» пластикового мусора

16.12.2021, 9:42, Новости дня
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Микробы по всему миру развили в себе способность разлагать пластиковый мусор, пишет The Guardian, ссылаясь на исследование, проведённое учёными из технического университета Чалмерса в Швеции.

По словам исследователей, резкий рост производства пластика в последние 70 лет привёл к эволюции микробов, получивших способность поедать пластик, что свидетельствует о реакции природы на загрязнение.

Микробы, обитающие в морях и почве, развили в себе способность поедать пластик, пишет The Guardian, ссылаясь на научное исследование учёных из технического университета Чалмерса в Швеции. В рамках исследования было выявлено 30 тысяч видов ферментов, способных разлагать 10 разных видов пластика. Таким образом, каждый четвёртый микроорганизм имеет необходимую для поедания пластика способность.

Каждый год в окружающую среду сбрасываются миллионы тонн пластика, пишет The Guardian: на сегодняшний день пластиковое загрязнение проникает везде — от вершины Эвереста до океанских глубин. Как отмечает издание, борьба с пластиковым загрязнением становится очень важной, однако осуществлять её трудно, поскольку на данный момент пластик сложно поддаётся разложению и переработке. Однако новое исследование показывает, что природные ферменты можно будет приспособить для переработки пластика.

«Мы нашли множество доказательств тому, что глобальный микробный потенциал по разложению пластика сильно кореллирует с объёмами пластикового загрязнения. Это важная демонстрация того, как природа реагирует на давление, оказываемое человеком», — приводит издание слова профессора Алексея Железняка из технического университета Чалмерса.

По словам исследователей, взрывной рост темпов производства пластика в последние 70 лет привёл к тому, что микробы развили в себе способность к разложению пластика. Издание напоминает, что первый микроб, способный поедать пластик, был обнаружен на свалке в Японии в 2016 году. 



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