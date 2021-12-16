Мнение: Зачем Канада тренирует украинских нацистов

Алексей Резников – бывший клерк из адвокатской конторы, который получил в ноябре портфель министра обороны Украины – обратился к канадскому правительству с просьбой расширить контингент военных инструкторов. Чтобы они защитили «Страну достоинства» от угрожающих ей агрессоров.

«Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы… были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином. Вместе с представителями Соединенного Королевства, США…. Над этими территориями должны развеваться три флага – флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании», – заявил он в комментарии канадской газете The Globe and Mail после встречи с начальником штаба обороны Канады Уэйном Эйром.

По существу, министр призывает на Украину иностранных военнослужащих, вопреки статьям конституции и формально действующим законам. Резников недвусмысленно предлагает расквартировать в украинских городах чужих солдат, подняв над ними чужие знамена – это выглядит как плохо скрытое приглашение к оккупации.

На такое унижение не решились бы даже латиноамериканские диктаторы первой половины ХХ века, несмотря на полную зависимость от политики Вашингтона – однако это вполне обычно для «патриотических» чиновников из постмайдановского правительства. Потому что они превратили Украину в «банановую республику» без бананов. Их заменили борщом, который активно используется для борьбы за национальную идентичность – на фоне постоянного подорожания овощей из «борщевого набора».

Украинских националистов не интересует ни настоящая независимость, ни подлинное достоинство, ни интересы ограбленного народа. Они последовательно превращают страну в иностранный протекторат и считают колониальную зависимость благом, потому что это приносит им большие деньги и высокие должности. Готовность выполнять распоряжения заокеанских партнеров является сейчас необходимым условием для карьеры успешного украинского бюрократа – наряду с ритуальными признаниями в любви к Степану Бандере и такой же показной ненависти к «совку».

Все это полностью устраивает лидеров стран военного блока НАТО, которые оказывают украинским политикам свое благосклонное покровительство. Они легко прощают им ксенофобскую риторику и демонстрируют безграничную толерантность к украинским ультраправым – несмотря на официально задекларированную непримиримость к ксенофобии и нацизму.

Как раз сейчас это привело в Канаде к серьезному политическому скандалу. Издание Ottawa Citizen рассказало о том, что канадское министерство обороны проводило встречи с украинскими нацистами из полка «Азов», в которых лично участвовал генерал-лейтенант Жан-Марк Лантье. При этом канадские военнослужащие прекрасно знали о взглядах своих украинских визави, но беспокоились лишь о том, чтобы эти контакты остались их маленькой тайной. Однако украинские националисты сами разболтали обо всем в интернете, придав эту историю гласности.

«Это разоблачение происходит в самое неподходящее время для правящей элиты Канады, которая как раз рассматривает возможность расширения военного контингента на Украине… Разоблачение союза Канады с крайне правыми украинскими националистами показывает, что в НАТО готовы сотрудничать с самыми реакционными политическими силами», – пишет журналист Джеймс Клейтон в статье под заголовком «Канадская армия обеспечивает военную подготовку украинских нацистов».

Правозащитник Берни Фарбер, руководитель «Канадской сети по борьбе с ненавистью», назвал сотрудничество с украинскими ультраправыми «ужасной ошибкой». Но все понимают, что это закономерные результаты вполне осознанной и целенаправленной политики, которую давно проводят в жизнь канадские власти.

Она стартовала еще в послевоенные времена, когда на территории Канады обосновались украинские коллаборанты, включая бандеровцев и эсэсовцев из дивизии «Галичина». Беглые военные преступники приобрели за океаном большое влияние, а местные власти инкорпорировали их в ряды политической элиты – потому что ультраправых было удобно использовать для борьбы с «просоветскими» коммунистами. И благодаря этому Канада традиционно является одним из главных промоутеров украинского национализма, помогая продвигать его интересы на международной арене.

Сотрудничество с «Азовом» не было ни случайностью, ни ошибкой – потому что натовские структуры раз за разом оказывают украинским нацистам организационную и политическую поддержку. «Вызывает беспокойство, что второй раз за месяц мы видим доказательства взаимодействия канадских военных с украинскими неонацистскими группировками», – говорит об этом Джейми Кирзнер-Робертс из организации «Друзья центра Симона Визенталя».

Правозащитница имеет в виду информацию об украинских военнослужащих из ультраправой группировки «Центурия», которая тоже входит в разветвленную организационную структуру «Азова». Как оказалось, ее представители проходили обучение в Канаде и других странах НАТО. И натовских инструкторов опять-таки не смутили характерные идеологические воззрения своих подопечных.

В чем смысл этой стратегии, направленной на поощрение нацификации Украины? На самом деле, она довольно прозрачна. Конечно, страны НАТО готовы откликнуться на угодливые предложения украинских чиновников, чтобы послать на Украину еще больше своих солдат и продолжить ее военное освоение. Однако это влечет за собой известные риски, и за океаном предпочитают продолжать войну чужими руками, с помощью специально обученных фанатиков из украинских ультраправых организаций.

Это классическая тактика, которая используется во многих уголках мира. «В 2004-м Вашингтон и Оттава использовали остатки тонтон-макутов как штурмовые войска для оккупации Гаити и свержения избранного президента Аристида. А в 2011 году офицеры Canadian Air Forces шутили, что они «ВВС Аль-Каиды» в Ливии», – напоминает об этом Джеймс Клейтон.

А значит, украинских тонтон-макутов тоже готовят ради оккупации и войны.