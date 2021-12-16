«Адмирал Горшков» уничтожил «Цирконом» береговую мишень

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны.

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны уточнили: «По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена». К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

Напомним, в конце ноября «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км.