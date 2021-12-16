 

Дания решила отправлять заключенных в арендованные тюрьмы в Косово

16.12.2021, 9:37, Новости дня
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Дания арендует у Косово 300 мест для заключенных в рамках реформы пенитенциарной системы в стране, сообщили в датском минюсте.

Как передает Deutche Welle, в Косово будут отправлять только иностранцев, которые решением суда должны быть депортированы из Дании по истечении срока наказания. «К 2025 году вместимость тюрем, как ожидалось, сократится на 1 тыс. мест, а с помощью достигнутого соглашения мы намерены возместить это сокращение. Среди прочего, мы решили арендовать тюремные места в Косово и увеличить число мест в датских тюрьмах в краткосрочной и долгосрочной перспективах», – сообщил министр юстиции Ник Хэккеруп.

Всего на программу тюремной реформы заложено 4 млрд датских крон (более 530 млн евро). Еще одна ее цель – улучшить условия работы для сотрудников пенитенциарной системы.

На данный момент в тюрьмах 5,8-миллионной Дании сроки отбывают около 4 тыс. заключенных. Количество таких учреждений сокращается, а число заключенных растет – на 19% с 2015 года. Большинство из них отбывают сроки до пяти лет лишения свободы в так называемых открытых тюрьмах. В них заключенным разрешено носить свою одежду и самим готовить еду. В большинстве таких учреждений нет традиционного для тюрем охраняемого периметра, обнесенного забором, и заключенные могут запрашивать возможность временно покинуть территорию тюрьмы.

Ранее МВД Британии предложило сажать нелегалов в тюрьму на четыре года.



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