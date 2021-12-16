 

МС-21 в рамках тренировочного полета успешно приземлился в Иркутске

16.12.2021, 9:22, Новости дня
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Первый тренировочный полет российского авиалайнера МС-21-300 в рамках контрольных испытаний успешно приземлился в аэропорту Иркутска, информирует пресс-служба АО «Международный аэропорт Иркутск».

«Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно. Российский авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и, преодолев более 4 тыс. километров, приземлился в Иркутске», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что во время контрольных испытаний экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера.

Ранее самолет МС-21-300 прилетел в пермский аэропорт Большое Савино из Краснодара для проведения летных испытаний.



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