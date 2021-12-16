Заполненность газохранилищ Германии опустилась ниже 60%

Заполненность газохранилищ в Германии опустилась ниже уровня в 60%, что стало исторически низким показателем по сравнению с предыдущими годами, сообщил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

«Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки», – цитирует РИА «Новости» Блешке.

По его словам, на сегодняшний день он составляет около 59%, что является «исторически низким уровнем» по сравнению с предыдущими годами.

«Поскольку настоящая зима еще впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно. Если отбор газа из хранилищ будет таким же, как сейчас, уровень заполненности [хранилищ] станет очень низким в феврале», – подчеркнул он.

Ранее представитель Минэкономики ФРГ Сузанне Унград заявила, что заполненность подземных газовых хранилищ Германии в среднем составляет почти 70%, энергобезопасность страны обеспечена.