 

Суд арестовал укравшую 23 млн рублей кассиршу из Ачинска

16.12.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Суд арестовал на два месяца 30-летнюю Анну Григорьеву, которая похитила из офиса «Альфа-банка» в Ачинске более 20 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в Ачинском городском суде состоялось судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, которая подозревается в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня», – цитирует ТАСС Волк. 

Ранее ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения из офиса банка в Ачинске, откуда были похищены 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. По предварительным данным, к краже причастна кассир банка Анна Григорьева, которую объявили в розыск.

Напомним, во вторник женщина сдалась полиции. В настоящее время Григорьева содержится в ИВС, следователи ходатайствуют о заключении ее под стражу. Также сегодня судом будет избрана мера пресечения.

Она сообщила следователю, что деньги она отдала людям, которые ей угрожали. Описать внешность злоумышленников кассирша не смогла. Показания подозреваемой вызвали у представителя закона сомнения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Талибы захватили столицу провинции Кунар на границе с Пакистаном

26.12 / «Британский» штамм коронавируса обнаружили в Японии

06.10 / Рубль снизился к доллару

29.01 / Разумков закрыл четвертую сессию работы Рады

16.11 / Следователь ГБР по делам Майдана умер от COVID-19

03.12 / La Tercera – «печальный день для астрономии» — в Пуэрто-Рико разрушился один из крупнейших в мире радиотелескоп «Аресибо»

23.07 / Россия провела испытания космического оружия – Пентагон

28.08 / Путин оценил развитие Татарстана

14.03 / Политолог Карасев: “Возвращение “Мотор Січі” народу” – попытка Данилова придумать обтекаемую формулировку для обычной экспроприации

09.07 / Медведчук – власть не дождётся, чтобы я покинул Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика