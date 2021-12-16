Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно быть готовым каждому

Жизнь не вечна, года походят очень быстро, ведь многие из вас замечали, что только недавно закончили школу, а уже растите ребенка, а вскоре ожидаете внуков.

Однако это не значит, что молодость в ближайшем будущем канет в лету. Достаточно учитывать несколько нюансов.

После сорока можно заметить следующие изменения:

Голос

С возрастом он становится выше или ниже, что зависит от пола человека. Это связано с тем, что связки, отвечающие за работу речевого аппарата, со временем становятся менее эластичными.

Кожа

Она становится тонкой, теряет эластичность, после сорока лет начинает покрываться морщинами.

Мышцы

Из масса уменьшается.

Гормоны

Чем больше человеку лет, тем больше жалоб появляется. Одна из них – отсутствие влечения к противоположному полу. У представителей сильной половины снижается уровень тестостерона, у женщины – эстрогена. Кроме этого, люли жалуются на бессонницу, сложностью при избавлении от лишнего веса, раздражительность.

Волосы

Объем шевелюры постепенно уменьшается. При этом новые волосы растут медленно.

Клетки

После сорока лет, организм меняется на клеточном уровне. Клетки ослабевают, могут работать неправильно, умирают. Это выражается повышенной усталостью, ослаблением защитных сил организма.