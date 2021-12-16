 

В Петербурге запретили к показу фильм «Усатый нянь»

16.12.2021, 9:11, Разное
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В Санкт-Петербурге ввели запрет на демонстрацию на территории города советского кинофильма «Усатый нянь».

По словам экспертов, картина пропагандирует ошибочные представления о воспитании детей и изобилует стереотипами о плохих управленческих способностях усатых людей.

– Кино снято в худших традициях советской пропаганды. «Усатый нянь» представляет собой пародию на всех усатых людей и предлагает зрителю считать прототипов главного героя в жизни маскулинными подонками – неудачниками по жизни. У них всё падает из рук, они не могут справиться с элементарными вещами. Всё это является одной из тяжелейших форм дискриминации. А Петербург много столетий по праву носит звание культурной столицы, здесь много усатых интеллигентов, добивающихся успехов в любой сфере. Поэтому мы предложили ввести временный запрет на показ этого фильма, – заявили в департаменте культуры.

Согласно постановлению, демонстрация фильма запрещена на петербургских телеканалах, в образовательных учреждениях (включая РГИСИ), кинозалах и других экранах на территории города. Нарушителей ожидает штраф в размере 50-100 тысяч рублей и лишение лицензии.

В департаменте культуры добавили, что готовы в ближайшее время выделить средства из муниципального бюджета на съёмку современного аналога картины – «Безусый нянь». Фильм будет рассказывать о действиях чиновника, которого очень уважают люди за его благодетель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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